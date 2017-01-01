В Казахстане выпуск сельхозпродукции в январе-феврале вырос на 1,6%
Производство сельскохозяйственной продукции в январе-феврале т.г. составило 212,3 млрд. тенге, что выше показателя за аналогичный период 2016 г. на 1,6%. Об этом со сообщила пресс-служба комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
Согласно сообщению, валовая продукция животноводства составила 203,02 млн. тенге, растениеводства – 9,2 млн. тенге, услуги в области сельского хозяйства – 57,9 млн. тенге.
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