Россия готова существенно увеличить поставки пшеницы в Судан
Россия заинтересована в существенном увеличении объемов поставок в Судан зерновых культур, и в частности пшеницы. Об этом было заявлено представителями Россельхознадзора в ходе состоявшихся 14 марта в Москве переговоров с делегацией министерства сельского хозяйства Судана, сообщила пресс-служба российского ведомства.
«В 2016 г. в Судан было ввезено 860 тыс. тонн российской пшеницы, однако экспортные мощности России позволяют значительно увеличить этот объем», - подчеркнула в ходе переговоров российская сторона.
В свою очередь, представители минсельхоза Судана отметили, что какие-либо претензии к карантинному фитосанитарному состоянию и качеству российской пшеницы с их стороны в настоящее время отсутствуют.
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