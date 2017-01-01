Агроновости

15:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 109

Россия готова существенно увеличить поставки пшеницы в Судан

Россия заинтересована в существенном увеличении объемов поставок в Судан зерновых культур, и в частности пшеницы. Об этом было заявлено представителями Россельхознадзора в ходе состоявшихся 14 марта в Москве переговоров с делегацией министерства сельского хозяйства Судана, сообщила пресс-служба российского ведомства.

«В 2016 г. в Судан было ввезено 860 тыс. тонн российской пшеницы, однако экспортные мощности России позволяют значительно увеличить этот объем», - подчеркнула в ходе переговоров российская сторона.

В свою очередь, представители минсельхоза Судана отметили, что какие-либо претензии к карантинному фитосанитарному состоянию и качеству российской пшеницы с их стороны в настоящее время отсутствуют.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий