Агроновости

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 101

Индонезия закупила причерноморскую пшеницу

По информации операторов рынка, Индонезия законтрактовала 100 тыс. тонн причерноморской пшеницы нового урожая с содержанием протеина 11,5%.

Цена закупки продукции составила $197 за тонну C&F. Поставка зерновой запланирована на июль т.г.

Стоит отметить, что в настоящее время причерноморская пшеница более привлекательна для азиатских импортеров в сравнении со своим ключевым конкурентом на данном рынке – австралийской зерновой, которая предлагается по $218 за тонну C&F.

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