Индонезия закупила причерноморскую пшеницу
По информации операторов рынка, Индонезия законтрактовала 100 тыс. тонн причерноморской пшеницы нового урожая с содержанием протеина 11,5%.
Цена закупки продукции составила $197 за тонну C&F. Поставка зерновой запланирована на июль т.г.
Стоит отметить, что в настоящее время причерноморская пшеница более привлекательна для азиатских импортеров в сравнении со своим ключевым конкурентом на данном рынке – австралийской зерновой, которая предлагается по $218 за тонну C&F.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Южная Корея запасается фуражом
13:47
-
В 2016/17 МГ увеличилась доля экспорта украинской кукурузы в страны Ближнего Востока
13:31
-
В марте Россия может экспортировать рекордные для данного месяца 4 млн. тонн зерна - эксперт
12:46
-
Иордания проведет тендер на закупку ячменя
12:16
-
Прогноз импорта зерна в Украину в 2016/17 МГ снижен до 131 тыс. тонн – ИА «АПК-Информ»
12:01
-
Египет проведет очередной тендер на импорт пшеницы
09:14
-
Япония проведет очередной тендер на импорт пшеницы
Вчера, 14:46