Иордания проведет тендер на закупку ячменя
По информации операторов рынка, Иордания объявила тендер на импорт 100 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в мае т.г.
Закрытие тендера назначено на 23 марта.
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