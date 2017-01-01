Агроновости

13:01 Источник: АПК-Информ Просмотров: 62

Египет намерен минимизировать использование частных зернохранилищ

По информации Министерства снабжения Египта, в т.г. правительство страны намерено минимизировать использование частных силосов для хранения урожая пшеницы в целях снижения возможностей мошенничества во время проведения закупок зерновой в госрезерв, сообщает Reuters.

В частности, для указанных целей планируется полностью использовать мощности государственных зернохранилища, которые оцениваются примерно в 4,2 млн. тонн, прежде чем прибегнуть к использованию частных силосов.

Напомним, что в т.г. Египет планирует закупить в госфонд 4,5 млн. тонн пшеницы.

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