Южная Корея запасается фуражом
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера южнокорейская ассоциация KOCOPIA законтрактовала на импорт 60 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения. Цена закупки зерновой составила $192,75 за тонну C&F с поставкой до 10 июня т.г.
Кроме того, ассоциация KFA закупила 65 тыс. тонн кукурузы происхождением предположительно из США по цене $189,5 за тонну C&F с отгрузкой в апреле-мае т.г.
Также компания NOFI законтрактовала 199 тыс. тонн кукурузы и 65 тыс. тонн фуражной пшеницы произвольного происхождения.
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