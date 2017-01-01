ВВП Беларуси в январе-феврале составил Br14,8 млрд. – Белстат
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-феврале т.г. составил Br14,8 млрд, или в сопоставимых ценах 99% к показателю аналогичного периода 2016 г. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Национального статистического комитета РБ.
Отмечается, что индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале по отношению к аналогичному периоду 2016 г. составил 107,9%.
Напомним, валовой внутренний продукт страны в 2016 г. снизился по сравнению с 2015 г. на 2,6% и составил Br94,3 млрд.
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