Агроновости

12:53 Источник: АПК-Информ Просмотров: 69

В портах Украины дешевеет фуражная кукуруза

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) фиксируется снижение цен в секторе фуражной кукурузы. Отметим, что ключевое давление на цены оказывает конъюнктура мирового рынка.

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