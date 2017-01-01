В портах Украины дешевеет фуражная кукуруза
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) фиксируется снижение цен в секторе фуражной кукурузы. Отметим, что ключевое давление на цены оказывает конъюнктура мирового рынка.
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