В Новосибирской области может быть создан первый в РФ экспортный сельхозкооператив
На базе ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» (НПК) планируется реализация пилотного для России проекта по созданию экспортного сельхозкооператива. Об этом 15 марта на пресс-конференции в Новосибирске заявил министр сельского хозяйства области Василий Пронькин, сообщило агентство Интерфакс.
Как отметил министр, создание подобного кооператива обсуждалось, в частности, в ходе недавнего визита в область министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.
«Возможно, будет принято решение, что первый пилотный проект будет реализован на территории Сибирского федерального округа с участием ООО «НПК», - сказал В.Пронькин.
При этом он уточнил, что выбор НПК в качестве базовой площадки обусловлен большим наработанным опытом компании в части экспорта продукции растениеводства в Китай и создания совместных предприятий.
«Они реализовывали в прошлом году и зерно, и масло, и семена с территорий Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края», - уточнил министр.
Вместе с тем, по его мнению, для реализации проекта необходима корректировка российского законодательства в части его согласования с нормативной базой стран-импортеров.
«Например, работа Россельхознадзора в части карантинных растений. Ведь их количество в РФ и в КНР отличается просто в разы. Поэтому мы вышли с предложением, чтобы на пилотном проекте проработать все эти вопросы», - пояснил В.Пронькин.
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