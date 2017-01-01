Казахстан: аграриям Костанайской области в 2017 году на поддержку АПК будет выделено 30 млрд. тенге
АО «Аграрная кредитная корпорация» на поддержку агропромышленного комплекса Костанайской области РК в т.г. выделит почти 30 млрд. тенге (+6,2 млрд. к показателю 2016 г.). Об этом 15 марта сообщило ИА «Казах-Зерно».
В частности, кредитные средства будут выделены на растениеводство – 11,7 млрд. тенге, животноводство – 5,1 млрд. тенге и на прочие направления – 13,2 млрд. тенге.
Отмечается, что финансовую поддержку получат только те хозяйства, которые смогут соблюсти все необходимые требования и гарантировать их возврат в установленные сроки.
В получении кредита будет отказано сельхозформированиям, имеющим непогашенную задолженность перед финансовым институтом АО «НУХ «КазАгро».
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Казахстан: в ЮКО в 2017 году 276 тыс. га будут обработаны против саранчовых
Вчера, 16:32
-
Экспортные цены в Казахстане в январе выросли на 8,6%, импортные – на 0,8%
Вчера, 13:45
-
Казахстан: в Жамбылской области площади сева сахарной свеклы увеличатся более чем на 15 тыс. га
Вчера, 12:15
-
Европейский инвестиционный банк в 2017 году выделит «КазАгро» 200 млн. евро
9 марта, 11:41
-
На весенне-полевые работы в Казахстане в 2017 году выделено 375 тыс. тонн топлива
7 марта, 09:54
-
Производство продукции растениеводства в Казахстане в 2016 году выросло на 7,8%
6 марта, 10:08
-
Казахстан: в Жамбылской области посевные площади сельхозкультур составят более 608 тыс. га
2 марта, 14:50
-
Казахстан: в СКО в январе 47% инвестиций пришлось на агросферу
2 марта, 12:00
-
В Казахстане в феврале цены на продтовары выросли на 9,5%
2 марта, 10:24