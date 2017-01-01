Агроновости

14:47 Источник: АПК-Информ Просмотров: 133

Казахстан: аграриям Костанайской области в 2017 году на поддержку АПК будет выделено 30 млрд. тенге

АО «Аграрная кредитная корпорация» на поддержку агропромышленного комплекса Костанайской области РК в т.г. выделит почти 30 млрд. тенге (+6,2 млрд. к показателю 2016 г.). Об этом 15 марта сообщило ИА «Казах-Зерно».

В частности, кредитные средства будут выделены на растениеводство – 11,7 млрд. тенге, животноводство – 5,1 млрд. тенге и на прочие направления – 13,2 млрд. тенге.

Отмечается, что финансовую поддержку получат только те хозяйства, которые смогут соблюсти все необходимые требования и гарантировать их возврат в установленные сроки.

В получении кредита будет отказано сельхозформированиям, имеющим непогашенную задолженность перед финансовым институтом АО «НУХ «КазАгро».

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