Агроновости

13:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 63

В 2016/17 МГ увеличилась доля экспорта украинской кукурузы в страны Ближнего Востока

По итогам октября-января 2016/17 МГ объемы экспорта кукурузы из Украины превысили 8,5 млн. тонн, что на 18% больше, чем было экспортировано за аналогичный период предыдущего сезона (7,2 млн. тонн). При этом отмечаются некоторые изменения в географии поставки украинской зерновой. Несмотря на то, что, как и ранее, основная доля поставок осуществляется в страны ЕС, доля поставок в этом направлении существенно снизилась в сравнении с предыдущим сезоном. Так, по итогам октября-января текущего МГ в страны ЕС было поставлено порядка 3,2 млн. тонн украинской кукурузы, что составляет 37% от общего объема поставок и на 37% меньше, чем за аналогичный период 2015/16 МГ (5,1 млн. тонн, или 70% общего объема экспорта за период). Общий экспорт кукурузы в ЕС за весь 2015/16 МГ превысил 8,4 млн. тонн, или 51% от общего экспорта.

В то же время, существенно выросла доля поставок в страны Ближнего Востока. В данный регион по итогам четырех месяцев текущего МГ было экспортировано более 1,9 млн. тонн кукурузы, что составляет 23% от общего объема поставок и в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона (0,6 млн. тонн, или 8% от общего объема поставок), а также на 17% больше, чем объем экспорта в страны Ближнего Востока за весь 2015/16 МГ (1,7 млн. тонн, или 10%).

Основным покупателем украинской кукурузы за истекший период 2016/17 МГ стал Иран, закупивший практически 1,5 млн. тонн зерновой, что составило 17% от общего экспорта. При этом в аналогичный период предыдущего сезона Иран вовсе не фигурировал среди импортеров, а по итогам всего 2015/16 МГ закупил всего 0,7 млн. тонн кукурузы из Украины, что составило 4% от общего объема экспорта.

Более подробно о развитии ситуации, как на украинском, так и на мировом зерновом рынке можно узнать, посетив шестнадцатую международную конференцию «Grain&Maritime Days in Odessa», которая состоится 23-27 мая 2017 г. в Одессе.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий