Площадь сева сои в США в 2017/18 МГ превысит 88 млн. акров – прогноз
Согласно опросу аналитиков Allendale Inc., проведенному среди аграриев 33 штатов США, в 2017/18 МГ фермеры страны расширят посевные площади под соей на 6,5% в год - до 88,83 млн. акров за счет сокращения посевов кукурузы и пшеницы, сообщает The Western Producer.
При этом уточняется, что если данный прогноз оправдается, то посевная площадь под масличной станет максимальной для США за всю историю.
В то же время, площади под кукурузой в стране в следующем сезоне сократятся до 90,02 млн. акров против 94 млн. в 2016 г. Под пшеницу будет выделено 45,9 (50,15) млн. акров.
Если прогнозируемые показатели будут достигнуты, валовой сбор кукурузы в США в т.г. может составить 13,8 млрд. бушелей, соевых бобов – 4,14 млрд. бушелей, пшеницы – 1,86 млрд. бушелей.
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