Агроновости

16:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 123

В Бразилии завершается сев кукурузы сафринха

Согласно данным аналитиков AgRural, к настоящему времени посевная кампания кукурузы сафринха в Бразилии выполнена на 88% запланированных площадей, что на 3% превышает показатель аналогичного периода годом ранее и на 5% – среднегодовой уровень последних 5 лет, сообщает The Soybean & Corn Adviser.

В частности, полевые работы практически завершены в ключевом штате-производителе зерновой Мату-Гросу, где уже засеяно 98% площадей против 95% в прошлом году. В штате Парана кукурузой засеяно 80% от плана.

Вместе с тем, окончательные оценки посевной площади и ожидаемого урожая кукурузы в Мату-Гросу несколько разнятся. Так, эксперты Imea оценивают общую площадь сева культуры в штате в т.г. на уровне 4,57 млн. га, тогда как Conab – 4,12 млн. га. Также аналитики Imea прогнозируют более высокий валовой сбор зерновой – 26,5 млн. тонн против 23,4 млн. тонн, по данным Conab.

Также сообщается, что в настоящее время определенные опасения у фермеров вызывает засушливая погода, особенно характерная для восточных регионов Бразилии, которая, по прогнозам метеорологов, сохранится до конца мая. В ближайшие 6-10 дней на большей части территории страны возможны осадки, однако для нормального развития и формирования высокой урожайности посевы кукурузы должны получать достаточное количество влаги вплоть до конца мая.

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