В Украине дорожают семена льна

13:55 Источник: АПК-Информ Просмотров: 19

По данным ИА «АПК-Информ», с начала текущей недели на украинском рынке масличного льна растут цены спроса, что обусловлено ограниченным количеством предложения маслосемян.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Подписчики журнала "АПК-Информ"

Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"

Подписчики AWR

Подписчики журнала "Агродень"

Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть