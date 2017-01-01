Агроновости

13:55 Источник: АПК-Информ Просмотров: 19

В Украине дорожают семена льна

По данным ИА «АПК-Информ», с начала текущей недели на украинском рынке масличного льна растут цены спроса, что обусловлено ограниченным количеством предложения маслосемян.

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