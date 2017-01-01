В Кыргызстане в январе-феврале 2017 года производство мяса увеличилось на 1,4%
В Кыргызстане в январе-феврале т.г. произведено 57 тыс. тонн мяса, что на 775 тонн, или на 1,4% больше показателя за аналогичный период 2016 г. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
Согласно сообщению, рост производства мяса произошел за счет увеличения поголовья КРС в республике на 2,4%, овец и коз – на 1,6%, свиней – на 1,5% и домашней птицы – на 1,6%.
Также за январь-февраль т.г. в КР производство молока составило 153,3 тыс. тонн, что на 2,5 тыс. тонн, или на 1,7% больше показателем аналогичного периода годом ранее.
Отмечается, что на рост производства объемов молока в республике повлияло увеличение поголовья коров в сравнении с 2016 г. на 1,7%.
За отчетный период в республике произведено 53,6 млн.шт. яиц, что на 820 тыс. шт., или на 1,6% больше показателя за аналогичный период 2016 г.
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