Агроновости

17:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 123

В феврале экспорт сои из пяти ключевых стран увеличился на 0,4 млн. тонн

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам февраля т.г. отгрузки соевых бобов из пяти ключевых стран-экспортеров масличной составили 9,04 млн. тонн против 8,63 млн. тонн за аналогичный месяц прошлого года.

Увеличение экспорта обеспечил рост отгрузок из стран Южной Америки – до 4,64 (2,98) млн. тонн, в частности из Бразилии – до 3,51 (2,04) млн. тонн, Парагвая – до 1,07 (0,86) млн. тонн и Аргентины – до 0,06 (0,01) млн. тонн. В свою очередь, экспорт масличной из США в феврале сократился до 4,4 (5,65) млн. тонн, а из Уругвая не осуществлялся вообще, тогда как в феврале 2016 г. страна поставила на мировой рынок 0,07 млн. тонн продукции.

В отношении динамики спроса отмечается рост закупок сои странами ЕС – до 1,2 (1,01) млн. тонн и Азии – до 6,69 (6,43) млн. тонн. Так, Китай в отчетном месяце увеличил объем импорта до 5,2 (4,71) млн. тонн. Страны Африки, в свою очередь, сократили закупки продукции до 0,08 (0,32) млн. тонн.

Как ожидается, в марте т.г. Бразилия сохранит за собой позицию мирового лидера по экспорту сои. Так, за первые 12 дней месяца страна уже отгрузила более 3 млн. тонн масличной против 2,76 млн. тонн за аналогичный период марта годом ранее.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий