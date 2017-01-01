На российском рынке подсолнечного масла снизились цены спроса
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в европейской части РФ наблюдается снижение цен спроса на нерафинированное подсолнечное масло, обусловленное аналогичной тенденцией на экспортном рынке данной продукции.
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