Агроновости

15:52 Источник: АПК-Информ Просмотров: 122

На российском рынке подсолнечного масла снизились цены спроса

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в европейской части РФ наблюдается снижение цен спроса на нерафинированное подсолнечное масло, обусловленное аналогичной тенденцией на экспортном рынке данной продукции.

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