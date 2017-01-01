Россия: на рынке семян подсолнечника активизировались продажи
В ходе мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», участники российского рынка семян подсолнечника из европейской части страны сообщали, что на текущей неделе наблюдается активизация торговой деятельности в результате снижения цен предложения. По их информации, данная тенденция напрямую связана с достаточными запасами маслосемян у аграриев.
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