Агроновости

15:37 Источник: АПК-Информ Просмотров: 124

Египет: участники и предложения тендера на закупку пшеницы

По сообщениям операторов рынка, в рамках тендера на закупку 55-60 тыс. тонн мукомольной пшеницы с поставкой 15-25 апреля т.г. Египет получил ряд предложений зерновой.

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