Агроновости

17:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 120

В 2016/17 МГ Пакистан импортирует рекордный объем соевых бобов

Согласно прогнозам аналитиков Oil World, по итогам текущего сезона (май-апрель) Пакистан импортирует рекордный 1 млн. тонн соевых бобов, что на 25% превзойдет уровень прошлого сезона. В частности, ожидается, что импорт в страну масличной американского происхождения в январе-марте достигнет 200 тыс. тонн.

Напомним, что в последние 2 года Пакистан активизировал закупки соевых бобов на внешних рынках после того, как правительство страны внесло изменения в структуру импортных тарифов на сою и соевый шрот, что в большей степени ориентирует импортеров на закупки непосредственно сырья.

Так, в 2016 г. такая тенденция привела к снижению объемов поставок соевого шрота в Пакистан, поскольку потребности комбикормовых предприятий во многом удовлетворялись за счет шрота местного производства, производимого из импортных соевых бобов. Однако в последние несколько месяцев Пакистан вновь начал активно закупать соевый шрот на мировом рынке, что обусловлено спадом импорта сои в октябре-декабре 2016 г. Как уточняется, в январе-феврале т.г. страна закупила 160 тыс. тонн соевого шрота на внешних рынках, из которых рекордные 75 тыс. тонн отгрузили США.

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