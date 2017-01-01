Агроновости

16:37 Источник: АПК-Информ Просмотров: 152

Украинское подсолнечное масло дешевеет

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке нерафинированного подсолнечного масла на текущей неделе отмечается понижательная ценовая тенденция ввиду аналогичной ситуации на экспортном рынке данного продукта.

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