Агроновости

17:16 Источник: АПК-Информ Просмотров: 69

В 2017 году валовой сбор сельхозкультур в Германии возрастет на 2,5% – прогноз

Согласно первым прогнозам Союза немецких кооперативов (DRV), после спада производства в текущем сезоне в 2017/18 МГ урожай сельхозкультур возрастет на 2,5% - до 46,4 млн. тонн, что, тем не менее, будет ниже среднегодового уровня, сообщает Agrimoney.

Более существенному росту урожая, как уточняется, будет препятствовать дефицит осадков, наблюдавшийся в ноябре-январе. В то же время, в конце февраля во многих регионах страны прошли дожди, которые частично нормализовали ситуацию.

В частности, валовой сбор пшеницы в Германии в т.г., по прогнозам экспертов, составит порядка 25,14 млн. тонн, что на 540 тыс. тонн превзойдет результат прошлого года. Вместе с тем, указанная оценка ниже прогноза Еврокомиссии, который составляет 25,9 млн. тонн.

Также несколько разнятся прогнозы аналитиков относительно производства ячменя - 10,75 млн. тонн (DRV) и 11,4 млн. тонн (Еврокомиссия). Урожай кукурузы ожидается на уровне 4,47 млн. тонн (+22% в год), что также незначительно ниже оценки Еврокомиссии – 4,6 млн. тонн.

Что касается рапса, его производство в Германии в т.г., по прогнозам экспертов DRV, увеличится на 5,6% в год - до 4,9 млн. тонн, что будет уступать среднегодовым 5,3 млн. тонн ввиду дефицита осадков осенью и потерь от зимних заморозков.

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