Агроновости

14:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 103

Урожай озимой пшеницы в США в 2017 году сократится

Согласно прогнозу аналитиков Североамериканской ассоциации мукомолов (NAMA) в 2017 г. валовой сбор озимой мягкой краснозерной пшеницы в США составит 314,33 млн. бушелей, что на 9% ниже показателя годом ранее, сообщает The World Grain.

Следует отметить, что если данный прогноз оправдается, урожай зерновой станет минимальным, начиная с 2010 г., и существенно уступит среднегодовому показателю последних пяти лет – 428 млн. бушелей.

Как ожидается, снижение производства пшеницы будет характерно для большинства штатов США, однако наибольшее сокращение урожая ожидается в центральных регионах страны. Вместе с тем, в ряде южных и восточных штатов, в частности в Пенсильвании, Северной и Южной Каролине, Луизиане, Миссисипи, Техасе и Джорджии, ожидается увеличение валового сбора озимой зерновой в сравнении с уровнем прошлого года

Производство мягкой белозерной озимой пшеницы в США, согласно прогнозу, уменьшится на 29% в год - до 156,08 млн. бушелей.

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