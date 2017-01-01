Саудовская Аравия объявила тендер на импорт 1,5 млн. тонн ячменя
По информации операторов рынка, агентство Саудовской Аравии по закупкам зерна SAGO объявило масштабный тендер на импорт 1,5 млн. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения с поставкой в мае-июне т.г.
Планируется, что зерновая будет закупаться партиями объемом по 60 тыс. тонн.
Напомним, что на предыдущем тендере Саудовская Аравия закупила аналогичный объем фуражного ячменя происхождением из ЕС, Южной Америки, Аргентины и Австралии по цене $185,81-195,88 за тонну C&F.
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