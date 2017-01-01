Агроновости

15:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 96

Зерновые грузы станут стимулятором роста российских морпортов Азовского бассейна - эксперт

Зерновые грузы станут стимулятором роста российских морских портов Азовского бассейна. Такой прогноз 16 марта в Геленджике озвучил директор направления «Логистика и аналитика» ООО «Морстройтехнология» Александр Головизнин, сообщило агентство PortNews.

Эксперт назвал зерновые грузы потенциально единственным стимулятором роста грузооборота морских портов Азовского бассейна, в частности, Ростова-на-Дону и Азова, поскольку, несмотря на наличие крупных зерновых терминалов в Новороссийске и Туапсе, владельцы зерна заинтересованы в развитии водной логистики.

«Сухопутная перевозка до воды достаточно дорогая, поэтому речные порты будут использоваться все больше и больше, если решится вопрос с гарантированным судовым ходом, с осадкой судов, потому что сейчас там не очень с этим хорошо», - пояснил А.Головизнин.

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