Агроновости

15:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 88

В январе Индонезия увеличила экспорт пальмового масла

Наращивание объемов производства пальмового масла в Индонезии позволило стране увеличить экспорт данной продукции в январе т.г. до 2,47 млн. тонн против 2 млн. тонн за аналогичный месяц прошлого года, сообщают аналитики Oil World.

В частности, отгрузки сырого пальмового масла в отчетном месяце составили 764 (439) тыс. тонн, переработанного – 1,71 (1,56) млн. тонн.

Всего за первые 4 месяца текущего сезона Индонезия увеличила поставки пальмового масла на внешние рынки до 9,51 (9,44) млн. тонн. Однако ввиду сокращения отгрузок малазийской продукции на 0,6 млн. тонн в год - до 5,36 млн. тонн мировой экспорт пальмового масла за указанный период сократился на 0,5 млн. тонн.

В то же время, эксперты прогнозируют, что в марте-сентябре 2017 г. объем мирового экспорта пальмового масла возрастет на 2,5 млн. тонн в год на фоне увеличения объемов его производства и сокращения запасов растительных масел в ряде стран-импортеров.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий