В 2017/18 МГ Турция увеличит производство ключевых масличных – прогноз
Согласно прогнозам USDA, в 2017/18 МГ Турция может увеличить производство ключевых масличных культур (подсолнечник, соя, хлопок) на 11% в год - до 2,71 млн. тонн, главным образом благодаря усилению господдержки аграриев.
Так, урожай подсолнечника в стране в 2017/18 МГ, как ожидается, возрастет до 1,4 млн. тонн против 1,32 млн. тонн в текущем сезоне за счет расширения посевной площади под культурой на 8% в год - до 650 тыс. га.
В то же время, площадь сева сои может сократиться на 10% в год - до 27 тыс. га, что приведет к снижению ее валового сбора в 2017/18 МГ до 90 (100) тыс. тонн.
Импорт семян подсолнечника в Турцию в новом сезоне ожидается на уровне 425 (400) тыс. тонн, соевых бобов – 2,4 (2,3) млн. тонн.
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