Беларусь: аграрии Могилевской области начали сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур
В Беларуси аграрии Могилевской области засеяли 176 га зерновыми и зернобобовыми культурами, а также подготовили более 578 га почвы под яровой сев. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома РК, сообщило 15 марта агентство БЕЛТА.
«Поскольку полевые работы начались раньше, мы планируем завершить сев яровых зерновых и зернобобовых культур не в мае, а до конца апреля. Всего же планируется засеять более 163 тыс. га пашни», – говорится в сообщении.
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