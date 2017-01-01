Агроновости

16:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 79

В западном регионе Украины повысились закупочные цены на пшеницу

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в течение последних двух недель в западных областях Украины отмечается рост цен спроса на продовольственную и фуражную пшеницу, обусловленный высоким спросом на сырье на фоне недостаточного количества предложений крупнотоннажных партий зерновой.

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