В западном регионе Украины повысились закупочные цены на пшеницу

16:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 79

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в течение последних двух недель в западных областях Украины отмечается рост цен спроса на продовольственную и фуражную пшеницу, обусловленный высоким спросом на сырье на фоне недостаточного количества предложений крупнотоннажных партий зерновой.

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