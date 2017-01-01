Китайские компании могут принять участие в проекте ГК «Содружество» по переработке сои в Амурской области
Три компании из Китая - «Ледженд Холдингс», «Бэйдахуан Групп» и Китайская государственная машиностроительная корпорация - могут стать стратегическими партнерами ГК «Содружество» в реализации проектов по организации производства глубокой переработки сои в Амурской области России. Об этом заявил заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков, сообщила пресс-служба министерства.
Как уточнил замминистра, к настоящему времени уже разработан проект строительства завода по глубокой переработке соевых бобов и производству изолята соевого белка из масличной, выращенной в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. Общий объем инвестиций в проекты составит $270 млн.
«Мы видим интерес китайских инвесторов. Они планируют заниматься в Амурской области развитием растениеводства, переработкой сои, производством соевого изолята и создавать соответствующую логистическую инфраструктуру», - добавил А.Крутиков.
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