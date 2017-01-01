Япония не планирует продолжать закупки китайской кукурузы
В ближайшее время Япония не планирует закупать китайскую кукурузу, поскольку проблемы с предложением зерновой в стране, вызванные задержкой поставок американской зерновой, в настоящее время закончились, сообщает Reuters.
Как отмечается, ситуация с запасами кукурузы в Японии стабилизируется, поскольку поставки американской продукции возобновились, однако восстановиться в полном объеме они смогут лишь в апреле-мае т.г. При этом контрактовать дорогостоящую китайскую кукурузу Япония больше не планирует, а осуществленная ранее закупка была вызвана необходимостью срочного пополнения запасов.
Напомним, что ранее японская компания Mitsubishi Corp закупила у китайской корпорации COFCO 15 тыс. тонн кукурузы, часть из которых прибыла в Японию на прошлой неделе. Данная сделка стала первой между указанными странами, начиная с 2010 г. Стоит отметить, что японские переработчики выказывали опасения относительно качества китайской зерновой, связанные с ее долговременным хранением. Однако закупленная Mitsubishi Corp партия успешно прошла фитосанитарный контроль до поставки в Японию.
Еще 5-6 тыс. тонн китайской кукурузы, законтрактованные японским торговым домом Marubeni Corp, ожидаются к прибытию в страну на текущей неделе.
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