Агроновости

15:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 90

Египет: участники и предложения тендера на закупку растительных масел

По сообщениям операторов рынка, в рамках тендера на импорт 25 тыс. тонн соевого и 15 тыс. тонн подсолнечного масел с поставкой до 10 мая египетский гострейдер GASC получил ряд предложений на поставку продукции.

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