Агроновости

17:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 59

Беларусь разрешила поставки украинского гранулированного шрота в ряд областей

Как стало известно экспертам ИА «АПК-Информ», экспорт украинского гранулированного шрота в ряд областей Беларуси в настоящее время разрешен, несмотря на действующий карантин по АЧС в отношении поставок из большинства регионов Украины.

Данное разрешение действует в порядке исключения в связи с существующим дефицитом шротов масличных культур, в частности указанного продукта, на белорусском рынке. При этом отмечается, что ввоз шрота должен быть предварительно согласован в департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода РБ, а сама продукция должна пройти обязательную термическую обработку, гарантирующую уничтожение возбудителей болезни.

В частности, операторы белорусского рынка отмечают, что в настоящее время данное разрешение позволит осуществить ввоз шрота, который был законтрактован на момент введения указанного карантина.

Напомним, что 3 марта т.г. в Минсельхозе Беларуси состоялось совещание относительно возможности отмены запрета на поставку украинского гранулированного подсолнечного шрота в РБ из областей Украины, подпадающих под карантин, вследствие возникновения дефицита белковой продукции на белорусском рынке.

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