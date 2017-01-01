Агроновости

16:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 77

Алжир закупил крупную партию пшеницы

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера алжирский госоператор OAIC закупил 480 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения по цене $204-206 за тонну C&F. При этом минимальный объем закупки изначально озвучивался на уровне 50 тыс. тонн.

Поставка зерновой импортеру запланирована на май т.г.

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