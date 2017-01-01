Агроновости

17:52 Источник: АПК-Информ Просмотров: 52

В Украине снизились цены на соевое масло

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке соевого масла на текущей неделе наблюдается снижение цен спроса, обусловленное аналогичной тенденцией на мировом рынке растительных масел.

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