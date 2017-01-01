В феврале топ-экспортеры соевого шрота сократили отгрузки
Снижение спроса на соевый шрот на мировом рынке привело к спаду экспорта данной продукции из ключевых стран-поставщиков в феврале т.г. на 0,6 млн. тонн в год - до 4,2 млн. тонн, сообщают аналитики Oil World.
В частности, поставки продукции из США сократились до 0,98 (1,1) млн. тонн, из Аргентины – до 2,14 (2,6) млн. тонн. Также заметно снизились отгрузки из Бразилии – до 0,71 (0,84) млн. тонн и Парагвая – до 0,12 (0,22) млн. тонн. В то же время Индия значительно увеличила экспорт соевого шрота – до 0,21 (0,02) млн. тонн.
Наибольшее снижение отгрузок наблюдалось в направлении ЕС-28 – 1,37 (1,43) млн. тонн, а также азиатских стран – 1,82 (2,15) млн. тонн. В частности, импорт шрота в Индонезию сократился до 0,34 (0,41) млн. тонн, Филиппины – 0,12 (0,24) млн. тонн. Отгрузки в Иран в отчетном месяце не осуществлялись вообще, тогда как в феврале прошлого года страна закупила 22 тыс. тонн продукции.
В целом с начала текущего сезона отгрузки соевого шрота из основных стран-экспортеров сократились до 23,33 (23,91) млн. тонн.
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