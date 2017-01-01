На украинском экспортном рынке фуражного ячменя отмечается активизация торговой деятельности
В последние две недели на украинском экспортном рынке фуражного ячменя (базис FOB) отмечается незначительная активизация торгово-закупочной деятельности, что, по словам операторов рынка, обусловлено увеличением интереса импортеров к закупкам данной зерновой.
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