На украинском экспортном рынке фуражного ячменя отмечается активизация торговой деятельности

15:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 96

В последние две недели на украинском экспортном рынке фуражного ячменя (базис FOB) отмечается незначительная активизация торгово-закупочной деятельности, что, по словам операторов рынка, обусловлено увеличением интереса импортеров к закупкам данной зерновой.

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