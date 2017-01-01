Казахстан: в СКО за январь-февраль увеличилось производство молочной и мясной продукции
В Северо-Казахстанской области РК в январе-феврале т.г. увеличился объем производства сыра и творога в 1,9 раза, обработанного молока и сливок - на 27,8%, мяса и субпродуктов пищевых – на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом 17 марта сообщило ИА «Казах-Зерно».
Также за отчетный период объем производства кондитерских изделий длительного хранения увеличился на 20,2%.
Отмечается, что за отчетный период промышленными предприятиями СКО, включая малые предприятия, подсобные производства и сектор домашних хозяйств, произведено продукции в действующих ценах на 32,8 млрд. тенге.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
В Казахстане за шесть лет увеличилось производство мяса птицы на 67%
Вчера, 11:28
-
В Кыргызстане в январе-феврале 2017 года производство мяса увеличилось на 1,4%
15 марта, 16:30
-
В Украине в 2016 году производство мяса увеличилось на 1%, молока и яиц – снизилось – Госстат
16 января, 12:50
-
В Казахстане создаются новые предприятия по переработке молока и мяса – Минсельхоз
25 ноября 2016, 10:41
-
Президент Казахстана поручил активизировать привлечение инвестиций в животноводство
24 ноября 2016, 14:00
-
В Южном Казахстане построят крупную птицефабрику с участием капитала Бахрейна
9 ноября 2016, 17:22
-
Крупнейший экспортер говядины – компания JBS готова выйти на рынок Казахстана
3 ноября 2016, 15:38
-
В январе-сентябре производство мяса в Украине почти не изменилось, молока и яиц – снизилось – Госстат
12 октября 2016, 17:45
-
Казахстан: в СКО выпуск сельхозпродукции в январе-феврале составил 14,483 млрд. тенге
13:13
-
Казахстан: ЮКО намерена ежегодно экспортировать в Иран 20 тыс. тонн мяса
14 марта, 15:32