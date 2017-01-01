Агроновости

15:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 93

Казахстан: в СКО за январь-февраль увеличилось производство молочной и мясной продукции

В Северо-Казахстанской области РК в январе-феврале т.г. увеличился объем производства сыра и творога в 1,9 раза, обработанного молока и сливок - на 27,8%, мяса и субпродуктов пищевых – на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом 17 марта сообщило ИА «Казах-Зерно».

Также за отчетный период объем производства кондитерских изделий длительного хранения увеличился на 20,2%.

Отмечается, что за отчетный период промышленными предприятиями СКО, включая малые предприятия, подсобные производства и сектор домашних хозяйств, произведено продукции в действующих ценах на 32,8 млрд. тенге.

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