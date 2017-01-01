Индонезия проявляет повышенный интерес к импорту сои
Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам января т.г. Индонезия импортировала 330 тыс. тонн масличных культур, что более чем в 2 раза превысило результат за аналогичный период прошлого года (142 тыс. тонн). При этом основную часть из закупленного объема составили соевые бобы – 303 (111) тыс. тонн.
По данным экспертов, активные закупки сои Индонезией наблюдаются уже в течение нескольких месяцев, что позволяет прогнозировать общий объем ее импорта по итогам сезона на уровне 2,4 млн. тонн (+11% к показателю предыдущего МГ). Такая тенденция обусловлена спадом внутреннего производства сои в Индонезии и ростом спроса на нее со стороны пищевой промышленности.
Также в январе существенно увеличились поставки в страну соевого шрота – до 262 (224) тыс. тонн.
Всего с начала текущего сезона Индонезия закупила на внешних рынках 839 (660) тыс. тонн соевых бобов и 1,26 (1,41) млн. тонн соевого шрота.
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