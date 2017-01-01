В Украине снизились экспортные цены на рафинированное бутилированное подсолнечное масло
По данным ИА «АПК-Информ», в марте на украинском экспортном рынке наблюдается снижение цен спроса на рафинированное дезодорированное бутилированное подсолнечное масло, что обусловлено аналогичной тенденцией на мировом рынке растительных масел.
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