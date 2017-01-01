Азербайджан в январе увеличил импорт пшеницы в 3,4 раза
Импорт пшеницы в Азербайджане в январе т.г. составил 58,7 тыс. тонн, что в 3,4 раза больше показателя за аналогичный период 2016 г. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по статистике Азербайджана сообщило 17 марта ИА «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно сообщению, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $10,857 млн. (рост в 3,2 раза).
Также за отчетный период в Азербайджан импортировано 27,1 тыс. тонн сахара сырца и сахара (+35,3%) на сумму $12,334 млн. (+37,7%), растительных масел – 1,426 тыс. тонн (-90,8%) на сумму $1,399 млн. (-89%), сливочных масел, молока – 1,273 тыс. тонн (рост в 3,3 раза) на $3,984 млн. (рост в 3,2 раза).
Кроме этого, из Азербайджана на экспорт в отчетном периоде направлено 2,276 тыс. тонн сахара (-36,2%) на сумму $1,444 млн. (-36%), растительных масел – 920,2 тонны (+11,9%) на сумму $1,41 млн. (+12,5%).
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