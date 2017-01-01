В портах Украины дешевеет горох
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) фиксируется снижение цен в секторе желтого и зеленого гороха, обусловленное сокращением активности торгово-закупочной деятельности экспортно-ориентированных компаний в данном сегменте рынка.
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