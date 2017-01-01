Экспортно-ориентированные компании Украины снижают цены спроса на пшеничные отруби

18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 38

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке пшеничных отрубей (площадка СРТ-порт) отмечается понижательная ценовая тенденция, обусловленная снижением спроса экспортно-ориентированных компаний.

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