В Украине снизились закупочные цены на просо

15:08 Источник: АПК-Информ Просмотров: 84

По данным ИА «АПК-Информ», в течение последних двух недель на украинском рынке проса отмечалась тенденция снижения цен спроса, обусловленная увеличением количества предложений зерновой.

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