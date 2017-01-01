Таиланд заинтересован в увеличении импорта продукции АПК из Молдовы
Таиланд заинтересован в расширении поставок сельскохозяйственной продукции из Молдовы. Об этом шла речь в ходе встречи почетного консула Молдовы в Таиланде Issara Sereewatthanawut с временно исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Юрием Ушурелу, сообщил 17 марта портал «NOI.md».
Согласно сообщению, стороны обсудили возможности для углубления сотрудничества между Молдовой и Таиландом в аграрной сфере, а также стимулирование поставок в Таиланд молдавской агропродовольственной продукции. Кроме того, консул проявил интерес к возможностям экспорта Молдовой в Таиланд пшеницы, ячменя, соевых бобов, плодоовощной продукции и вина, которые представляют интерес для тайских потребителей.
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