Агроновости

Вчера, 14:16 Источник: АПК-Информ Просмотров: 156

Казахстан: в СКО в январе-феврале более 42% инвестиций пришлось на агросферу

В Северо-Казахстанской области РК в январе-феврале т.г. объем инвестиций в основной капитал увеличился на 34,4%, из них 42,4% пришлось на сельскохозяйственную отрасль. Об этом 20 марта сообщило ИА «Казах-Зерно».

Отмечается, что за отчетный период в СКО увеличено производство сыра и творога в 1,9 раза, обработанного молока и сливок – на 27,8%, изделий кондитерских длительного хранения – на 20,2%, мяса и субпродуктов пищевых – на 15,9% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее.

Также объем торговли с начала года был увеличен на 9%.

В частности, в феврале т.г. повышение цен отмечено на молочные продукты – на 1%, хлебопродукты и крупяные изделия – на 0,6%, мясо и мясопродукты – на 0,2%. Сахар и кондитерские изделия подешевели на 1,7%.

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