В 2017/18 МГ Мексика продолжит наращивать импорт пшеницы
Согласно прогнозу аналитиков FAS USDA, в 2017/18 МГ урожай пшеницы в Мексике сократится до 3,65 млн. тонн против 3,88 млн. тонн в текущем сезоне. Причинами снижения валового сбора зерновой станут сокращение посевных площадей под культурой и ожидаемое ухудшение погодных условий в период созревания зерновой.
В связи с ожидаемым сокращением урожая, импорт пшеницы в Мексику в следующем сезоне, по прогнозам аналитиков, несколько возрастет – до 4,95 млн. тонн против 4,9 млн. тонн в 2016/17 МГ. При этом увеличение данного показателя будет наблюдаться уже третий сезон подряд. Ожидается, что импортеры в новом сезоне будут отдавать предпочтение закупкам мягких сортов пшеницы, поскольку основную часть собственного урожая составляет твердая зерновая.
Стоит также отметить, что в последние годы Мексика закупала существенные объемы пшеницы у нетрадиционных поставщиков – России, Украины и Франции. Однако ряд переработчиков столкнулся с проблемами качества зерновой из данных стран, в результате чего в следующем сезоне они вновь могут переключиться на импорт традиционной американской продукции, чему также будут способствовать и логистические преимущества. Так, ожидается, что по итогам 2017/18 МГ Мексика может закупить 3,65 млн. тонн пшеницы из США, при этом официальный прогноз USDA является более высоким – 4,9 млн. тонн.
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