Агроновости

Вчера, 15:01 Источник: АПК-Информ Просмотров: 147

Тайвань проведет тендер на закупку пшеницы

По информации операторов рынка, Тайваньская ассоциация мукомолов проведет очередной тендер на импорт 98,2 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США с поставкой в мае-июне т.г.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 24 марта.

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