Агроновости

Вчера, 16:17 Источник: АПК-Информ Просмотров: 141

Беларусь: Минская область приступила к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

Аграрии Минской области РБ по состоянию на 20 марта засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами почти 3 тыс. га. Об этом заявил начальник отдела земледелия и растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко, сообщило агентство БЕЛТА.

«Погодные условия позволили начать посевную кампанию в стране раньше обычного. В Минской области к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур уже приступили более половины районов, что не совсем привычно для этого времени. Наибольшие темпы посевных работ пока в южных районах области, но подключаются к ним и районы из центральной части», – сказал он.

Отмечается, что перед началом посевной кампании под урожай 2017 г. в сельхозорганизациях центрального региона в наличии было 61 тыс. тонн семян при потребности 57 тыс. тонн.

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