Агроновости

Вчера, 16:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 148

Бразилия: порт Сантос на 20% увеличит мощности перевалки зерна и сахара

В крупнейшем бразильском порту Сантос завершается строительство нового терминала компании Tiplam, ввод в эксплуатацию которого позволит на 20% увеличить мощности порта по перевалке зерновых культур и сахара. В строительство терминала было инвестировано 2,2 млрд. бразильских реалов ($694 млн.), сообщает Business Recorder.

Как уточняется, первый причал терминала Tiplam в начал работу в январе т.г., а в конце марта-начале апреля начнется отгрузка продукции со второго причала. Общая мощность перевалки терминала составляет 5 млн. тонн зерновых и 4,5 млн. тонн сахара в год.

Также отмечается, что вся продукция будет поставляться на терминал по железной дороге, что является нетипичным для Бразилии, где порядка 75% перевозок сельхозпродукции осуществляется автотранспортом.

В 2016 г. через порт Сантос было отгружено около 26,8 млн. тонн сои, соевого шрота и кукурузы, а также 18,4 млн. тонн сахара.

В текущем же году, как ожидается, Бразилия может увеличить объем экспорта сои до 59 млн. тонн, кукурузы – до 24 млн. тонн, сахара – до 27,8 млн. тонн.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий