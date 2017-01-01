Бразилия: порт Сантос на 20% увеличит мощности перевалки зерна и сахара
В крупнейшем бразильском порту Сантос завершается строительство нового терминала компании Tiplam, ввод в эксплуатацию которого позволит на 20% увеличить мощности порта по перевалке зерновых культур и сахара. В строительство терминала было инвестировано 2,2 млрд. бразильских реалов ($694 млн.), сообщает Business Recorder.
Как уточняется, первый причал терминала Tiplam в начал работу в январе т.г., а в конце марта-начале апреля начнется отгрузка продукции со второго причала. Общая мощность перевалки терминала составляет 5 млн. тонн зерновых и 4,5 млн. тонн сахара в год.
Также отмечается, что вся продукция будет поставляться на терминал по железной дороге, что является нетипичным для Бразилии, где порядка 75% перевозок сельхозпродукции осуществляется автотранспортом.
В 2016 г. через порт Сантос было отгружено около 26,8 млн. тонн сои, соевого шрота и кукурузы, а также 18,4 млн. тонн сахара.
В текущем же году, как ожидается, Бразилия может увеличить объем экспорта сои до 59 млн. тонн, кукурузы – до 24 млн. тонн, сахара – до 27,8 млн. тонн.
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